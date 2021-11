Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Parkhausschranke abgefahren- Verursacher kein Parkscheingeld

Herford (ots)

(sls) Am Samstagnachmittag meldete sich eine Mitarbeiterin eines Parkhauses an der Tribenstraße in Herford und teilte den Polizeibeamten eine beschädigte Schranke mit. Im Vorfeld sei es über die Gegensprechanlage zu einem Gespräch mit einem Fahrzeugführer gekommen, weil dieser angeblich Probleme mit dem Kassenautomat habe. Er forderte die Mitarbeiterin auf, die Schranke für ihn zu Öffnen. Da die Zeugin dieses verneinte, konnte sie über die Videoüberwachung erkennen, dass sich der Fahrer in seinen weißen Hyndai setzte und durch die geschlossene Schranke fuhr. Diese brach dabei aus der Verankerung. Anschließend flüchtete der Fahrer über die Tribenstraße. Bei der anschließenden Ermittlungen an der Halteranschrift stellte sich heraus, dass der 55-Jährige Fahrer aus Herford augenscheinlich kein passendes Geld besaß, um den Parkschein zu lösen. Da er mit dem Verhalten der Mitarbeiterin nicht einverstanden war, fuhr er durch die geschlossene Schranke. Die Polizeibeamten stellten in der Atemluft des Herforders deutlichen Alkoholgeruch fest, so dass ihm auf der Polizeiwache Herford Blutproben entnommen wurden. Dem 55-Jährigen wurde das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen vorläufig untersagt. Der Schaden an der Schranke wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell