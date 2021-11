Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall mit Gegenverkehr- Moped übersehen

Herford (ots)

(sls) In Herford kam es auf dem Ortsieker Weg am Samstagnachmittag (27.11.) zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Mopedfahrer schwer verletzt wurde. Gegen 15.40 Uhr befand sich eine 45-jährige VW Passat-Fahrerin auf dem Ortsieker Weg und beabsichtigte nach links in die Schwarzenmoorstraße abzubiegen. Hierbei übersah die Hildesheimerin einen entgegenkommenden Moped-Fahrer, der auf dem Ortsieker Weg in Richtung Mindener Straße unterwegs. Der 21-Jährige aus Herford versuchte eine Kollision zu verhindern und nach rechts auszuweichen. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Kleinkraftrad und schleuderte zu Boden. Er musste schwer verletzt mit dem Rettungswagen in ein Herforder Krankenhaus gebracht werden. Da es zu keiner Kollision mit dem VW Passat kam wurde lediglich das Kleinkraftrad in einer Höhe von ca. 1000 Euro beschädigt. Das Verkehrskommissariat hat die Bearbeitung des Unfalls übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell