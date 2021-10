Polizei Bochum

POL-BO: Auf einen Kaffee mit Ihrer Polizei - "Coffee with a cop" macht Halt in Bochum

Wir laden Sie auf einen Kaffee ein! Die Polizei Bochum beteiligt sich an der landesweiten Aktion "Coffee with a cop". Am Mittwoch, 20. Oktober, treffen wir uns mit Ihnen in Bochum-Werne auf eine Tasse Kaffee. Denn wir möchten mit Ihnen ins Gespräch kommen - ganz unkonventionell.

Von 8 bis 13 Uhr wartet ein historischer "Coffee-Truck" auf dem Werner Markt (Zur Werner Heide/Boltestraße) mit verschiedenen Kaffeespezialitäten auf Sie. Barista-Experten bieten diverse Kaffeevariationen und natürlich auch Heiße Schokolade und Tee an - für Sie an diesem Tag kostenlos.

Die Bezirksdienstbeamten PHKin Andrea Specht und PHK Rolf Baumann sowie der Leiter der Polizeiwache Ost, EPHK Ralf Brüggemann, laden Sie zu einem Getränk Ihrer Wahl und einem netten Gespräch ein. Worüber? Das steht Ihnen frei. Wir möchten mit Ihnen ins Gespräch kommen - zwanglos und entspannt. Sie haben Fragen, Anregungen oder möchten sich einfach über Ihr Viertel oder über den Polizeiberuf allgemein austauschen? Wir freuen uns Sie, auf viele interessante Gespräche und auf guten Kaffee.

Das Format "Coffee with a Cop" kommt ursprünglich aus Amerika. Dort trinken schon seit einigen Jahren Bürgerinnen und Bürger mit Ihrer Polizei Kaffee. Das Innenministerium NRW hat dieses Format nun auch nach Nordrhein-Westfalen gebracht. An rund 30 Terminen macht der Kaffeebus Halt und spendiert Getränke.

