Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Trunkenheit im Verkehr- Fahrer ohne Vorderreifen unterwegs-

Kirchlengern (ots)

(sls) Ein aufmerksamer Zeuge meldete in der Nacht zu Sonntag (28.11.) einen Verkehrsteilnehmer, der mit seinem Alfa Romeo auf der Quernheimer Straße unterwegs war. An dem Fahrzeug fehlte der vordere Reifen komplett und die Felge war bereits deutlich angeschliffen. Der Zeuge hatte im Vorfeld den Fahrer an der Quernheimer Straße angesprochen und Hilfe angeboten, da dieser mit Warnblicklichtanlage am rechten Fahrbahnrand stand. Plötzlich sei der Fahrer des Alfa ohne den Reifen losgefahren. Durch die Polizeibeamten konnte das Fahrzeug auf der Alten Quernheimer Straße angehalten und kontrolliert werden. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 32-Jährigen aus Lübbecke, bei dem deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden konnte. Ein freiwillig durchgeführter Alco-Test verlief deutliche positiv und es besteht der Verdacht, dass er den Alfa Romeo unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hat. Ihm wurden auf der Polizeiwache entsprechende Blutproben entnommen und der Führerschein sichergestellt. Im Rahmen der Überprüfung des PKWs konnten im Kofferraum diverse originalverpackte Gegenstände (mehrere Air-Pods, Sonnenbrillen, In-Ear Kopfhörer, Turnschuhe) aufgefunden werden. Nach ersten Ermittlungen besteht der Verdacht, dass diese aus Ladendiebstählen stammen. Die Gegenstände wurden, für die weitere strafrechtliche Bearbeitung, vorläufig sichergestellt. Den Lübbecker erwarten jetzt diverse Strafanzeigen.

