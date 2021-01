Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Raub auf ältere Dame - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Oststadt: (ots)

In der Stresemannstraße entriss am Samstagabend gegen 19 Uhr eine unbekannte männliche Person die Handtasche einer 78-Jährigen und flüchtete. Die ältere Dame befand sich auf dem Weg vom Rosengartenplatz zum Charlottenplatz. Der unbekannte Räuber näherte sich der Frau in der Stresemannstraße von hinten, griff nach ihrer schwarzen Handtasche mit den breiten langen Schulterriemen und riss kräftig daran. Mit der entrissenen Handtasche rannte er in Richtung Rathenaustraße / Viktoriastraße davon. Laut einem Zeugen, der sofort die Polizei verständigte, befand sich der Unbekannte als er flüchtete in Begleitung einer weiteren männlichen Person, die etwas abseits auf ihn gewartet hatte. Eine sofort veranlasste polizeiliche Fahndung nach den Unbekannten blieb leider ohne Erfolg. Beide Personen waren ca. 16-22 Jahre, ca. 170 cm groß und schlank. Sie trugen beide schwarze Mund-Nasen-Schutz-Masken. Derjenige, der der Dame die Tasche geraubt hatte, trug dunkelgraue, sportliche Bekleidung und eine schwarze Wollmütze. Das Raubdezernat beim Kriminalkommissariat Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Tatverdächtigen bzw. den Tathergang nimmt der Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/174-4444, entgegen.

