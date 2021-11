Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fußgängerin leicht verletzt - Verkehrsunfall beim Überqueren der Straße

Bünde (ots)

(jd) Ein Verkehrsunfall, bei dem eine 83-jährige Bünderin leicht verletzt wurde, ereignete sich am Montag (29.11.), um 10.40 Uhr in der Bahnhofstraße. Eine 21-jährige Frau aus Bünde fuhr mit ihrem Hyundai auf der Wilhelmstraß3e in Richtung Bahnhofstraße. Als sie dort beabsichtigte, nach links abzubiegen, kam es zum Zusammenstoß: Zeitgleich überquerte die 83-Jährige mit ihrem Rollator von rechts kommend die Bahnhofstraße. Durch die Kollision im Kreuzungsbereich prallte die Fußgängerin zunächst gegen die Motorhaube des Autos und schleuderte von dort zu Boden. Mittels eines Rettungswagens wurde die leichtverletzte Bünderin in ein nahegelgenes Krankenhaus gebracht. Dieses konnte sie nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen. Am Hyundai entstand leichter Sachschaden.

