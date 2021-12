Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 14-Jähriger nach diversen Straftaten in U-Haft

Mönchengladbach (ots)

Nach einem schweren Raub an der Aachener Straße hat die Polizei Mönchengladbach am Montagabend, 29.11.2021, drei Jugendliche (14, 16, 16 Jahre) vorläufig festgenommen. Ein Haftrichter ordnete am 30.11.2021 für den 14-Jährigen Untersuchungshaft an. Umfangreiche Ermittlungen ergaben, dass Jugendliche aus einer Gruppe heraus neben diesem Raubdelikt auch verdächtig sind, am gleichen Tag eine gefährliche Körperverletzung und zwei Sachbeschädigungen durch Feuer begangen zu haben.

Straßenraub

Ein 17-Jähriger lief gegen 21:20 Uhr stadtauswärts die Aachener Straße entlang. An der Kreuzung Monschauer Straße kamen ihm 8-9 Jugendliche entgegen. Aus der Gruppe heraus wurde er dann mit Tritten und Schlägen attackiert. Einer der Jugendlichen nahm dabei die Kopfhörer des 17-Jährigen an sich. Anschließend ließ die Gruppe von ihm ab und entfernte sich in Richtung Westend. Die Verletzungen des 17-Jährigen mussten ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach den Verdächtigen verlief zunächst erfolglos.

1. Sachbeschädigung durch Feuer

Gegen 22:50 Uhr meldeten Zeugen der Polizei, dass eine Gruppe Jugendlicher an zwei Einkaufswagen im Bereich eines Supermarktes an der Lürriper Straße mit Feuerzeugen zündeln. Vor Ort trafen die Beamten dann einige der Tatverdächtigen des Vorfalls an der Aachener Straße an.

Körperverletzung

Polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass ein 14- und ein 16-Jähriger der Gruppe auch tatverdächtig sind, sich zusätzlich an einer gefährlichen Körperverletzung beteiligt zu haben. Diese hatte sich gegen 15:40 Uhr an der Hindenburgstraße zugetragen. Eine Gruppe Jugendlicher hatte dabei gemeinsam einen 22-jährigen Mann in einem Geschäft angegriffen und verletzt. Der 16-Jährige soll dabei als Haupttäter in Erscheinung getreten sein.

2. Sachbeschädigung durch Feuer

Der 16-Jährige steht außerdem in Verdacht an einer weiteren Sachbeschädigung beteiligt gewesen zu sein. Gegen 19:40 Uhr soll er mit zwei weiteren Jugendlichen ein Werbeschild eines Geschäfts an der Hindenburgstraße durch das Zündeln mit einem Feuerzeug beschädigt haben.

Die Polizei nahm den 14- und den 16-Jährigen und einen weiteren 16-Jährigen vorläufig fest. Alle drei sind polizeilich schon mehrfach in Erscheinung getreten. Nach Entscheidung der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach wurde der 14-Jährige, der als einer der Rädelsführer einer Gruppe von Jugendlichen gilt, die mehrfach im Bereich Sonnenhausplatz aufgefallen ist, am Dienstagnachmittag, 30.11.2021, einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft für ihn an. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft wurden die beiden 16-Jährigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen gegen sie und andere mögliche Beteiligte zu den oben genannten Delikten dauern an.(jl)

