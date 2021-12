Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nachtragsmeldung zu Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten 16-Jährigen: Fahndungsrücknahme

Mönchengladbach (ots)

Mit Meldung von Mittwoch, 29.09.2021, bat die Polizei Mönchengladbach die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach der vermissten 16-jährigen Evelyn Julyn Sp.. Die Jugendliche hatte sich am 19.08.2021 aus einer Jugendeinrichtung in Mönchengladbach entfernt und wurde seitdem zum wiederholten Male vermisst.

Die Fahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste konnte nach umfangreichen Suchmaßnahmen am Dienstag, 30.11.2021, in Alsdorf durch die Polizei angetroffen werden. Sie wurde wieder in Obhut übergeben.

Die Polizei Mönchengladbach bedankt sich bei der Öffentlichkeit für die Unterstützung.(jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell