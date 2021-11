Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 59-jähriger Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Abbiegeunfall an der Kreuzung Fliethstraße/ Ratenaustraße ist ein 59-jähriger Autofahrer am Dienstagmorgen, 30.11.2021, schwer verletzt worden.

Gegen 05:10 Uhr befuhr der 70-Jährige Fahrer eines Busses bei einer Leerfahrt die Fliethstraße in Richtung Hardterbroich-Pesch. An der Kreuzung Korschenbroicher Straße bog er links in die Rathenaustraße ab. In dem Moment passierte der 59-jährige Autofahrer die Kreuzung von der Korschenbroicher Straße kommend geradeaus in Richtung Fliethstraße. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es daraufhin im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß zwischen dem Bus und dem Auto.

Rettungskräfte brachten den 59-jährigen ins Krankenhaus. Für die Zeit der Unfallaufnahme sperrte die Polizei den betroffenen Bereich an der Theodor-Heuß-Straße in Richtung Fliethstraße ab.(jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell