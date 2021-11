Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Königswinter (ots)

Nach dem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Donnerstag (11.11.2021) in der Ortslage Thomasberg sucht die Bonner Polizei Zeugen.

Unbekannte hatten in der Zeit von 17:05 Uhr bis 18:15 Uhr ein Kellerfenster des Hauses auf der Siebengebirgsstraße aufgehebelt. Anschließend durchsuchten die Einbrecher die Wohnräume nach potentiellem Diebesgut und entwendeten schließlich Bargeld und Schmuck.

Das zuständige Kriminalkommissariat 13 hat nach der Spurensicherung am Tatort die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die am Tatort verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 bei der Polizei zu melden.

