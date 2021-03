Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.03.2021 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Leingarten: Frontalzusammenstoß

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstagnachmittag, gegen 14 Uhr, auf der Kreisstraße zwischen Schluchtern und Schwaigern. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand überholte eine 33-jährige Renault-Fahrerin von Schluchtern kommend einen vor ihr fahrenden Lkw trotz Gegenverkehr. In der Folge kollidierte der Renault mit mehreren Fahrzeugen. Unter anderem prallte der Wagen der Frau frontal gegen einen VW eines 51-Jährigen. Bei dem Unfall waren vier Pkw und ein Lkw beteiligt. Vier Personen wurden leicht verletzt. Zudem erlitt die Renault-Fahrerin und der VW-Fahrer schwere Verletzungen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Zu Rettungs- und Bergungsmaßnahmen waren neben der Polizei, ein Rettungshubschrauber, mehrere Rettungsfahrzeuge mit Notärzten sowie die Feuerwehr Leingarten am Unfallort eingesetzt. Die Kreisstraße ist wegen Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen voll gesperrt.

