Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.03.2021 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

--- Korrektur--- Dienststelle und Telefonnummer haben sich geändert

Leingarten: Zigarettenautomat versucht aufzubrechen - Zeugen gesucht

Unbekannte versuchten zwischen Samstag und Dienstag einen Zigarettenautomaten in Leigarten aufzubrechen. Die Täter begaben sich in dieser Zeit zu dem Automaten an der Ecke der Daimlerstraße und Benzstraße. Hier versuchten die Täter diesen aufzubrechen und verursachten dabei erhebliche Beschädigungen. Der Schaden wird auf mindestens 2.500 Euro geschätzt. Warum die Täter ihr Vorhaben nicht vollendeten, ist noch völlig unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können oder in diesem Beriech eine verdächtige Wahrnehmung machen konnten, werden gebeten, sich bei der

--- Kriminalpolizei Heilbronn, Telefon 07131 1044444 ---,

zu melden.

