Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.03.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Kleinbus kollidiert mit Bahnschranke

Möglicherweise weil sie von der Sonne geblendet wurde, hat die Fahrerin eines VW-Kleinbusses am Mittwochvormittag, gegen 9.30 Uhr, eine sich vor ihr senkende Bahnschranke übersehen. Die 53-Jährige war auf der L 582 in Richtung Buchen unterwegs und fuhr leicht gegen den Schlagbaum. Dadurch wurde der VW an der Motorhaube sowie an der Frontschei-be beschädigt. Der Bahnverkehr wurde nicht gefährdet. Ob an der Schranke ein Schaden ent-standen ist, muss noch geklärt werden. Verletzt wurde die Frau nicht.

Walldürn: Radfahrer leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 16-jähriger Radfahrer bei einem Unfall am Mittwochmorgen, gegen 8 Uhr, an der Kreuzung Ringstraße/Dr.-Heinrich-Köhler-Straße in Walldürn zu. Ein 18-jähriger Audi-Fahrer war auf der Ringstraße unterwegs und übersah an der Kreuzung offen-bar den von rechts aus der Dr.-Heinrich-Köhler-Straße kommenden Radfahrer. Es kam zur Kollision wodurch der Radfahrer stürzte und leicht verletzt wurde. Er wurde mit einem Ret-tungswagen in ein Krankenhaus gebracht, konnte dieses jedoch später mit leichten Verlet-zungen wieder verlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Aglasterhausen: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ohne auf den dort fahrenden Motorradfahrer zu achten, fuhr ein 68-jähriger Audi-Fahrer am Mittwochnachmittag, gegen 14 Uhr, in den Kreisverkehr Heidelberger Straße/Schwarzacher Straße in Aglasterhausen ein. Die Ducati-Maschine und der Pkw kollidierten, sodass der 20-Jährige zu Fall kam. Dabei wurde er leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren zunächst nicht mehr fahrbereit. Es enstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell