Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.03.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Unklares Unfallgeschehen

Noch unklar ist der genaue Ablauf eines Unfalls an einer Kreuzung am Dienstagnachmittag, gegen 16.45 Uhr, in Bad Mergentheim. Bei einem Abbiegevorgang von der Straße Oberer Graben kommend nach links in die Wachbacher Straße kollidierte die 20-jährige Fahrerin eines Mazdas mit dem Opel eines 44-Jährigen. Dieser fuhr zum Unfallzeitpunkt aus der Straße Mittlerer Graben nach rechts in die Wachbacher Straße ein. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von gesamt 4.000 Euro. Zeugen die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegen.

Wertheim: Unter Drogen am Steuer

Bei einer Verkehrskontrolle am Mittwochvormittag fiel ein Ford-Transitfahrer einer Polizeistreife auf. Bei der Kontrolle gegen 11 Uhr am P+R Parkplatz beim Autohof Wertheim stellten die Beamten Zeichen einer Drogenbeeinflussung bei ihm fest. Bei dem anschließenden Schnelltest bestätigte sich der Verdacht und der 24-Jährige Fahrer musste die Beamten zur Blutentnahme begleiten. Die Fahrt war für den jungen Mann sofort beendet. Ihn erwarten nun neben einer Anzeige, führerscheinrechtlichen Maßnahmen.

Ahorn: Auffahrunfall auf Baustellenfahrzeug

Sich nicht rechtzeitig einzuordnen, schaffte ein LKW-Fahrer Mittwochmittag auf der BAB 81 nicht mehr. Der 57-Jährige war mit seinem Fahrzeug gegen 13 Uhr bei Ahorn in Richtung Würzburg unterwegs. Baustellendingt wurde zu diesem Zeitpunkt die Fahrbahn in Fahrrichtung Würzburg zwischen Osterburken und Boxberg vom rechten auf den linken Fahrstreifen übergeleitet. Der Fahrer des Lkws wechselte zu spät die Fahrspur und blieb an einem zur Sicherung der Baustelle abgestellten Anhänger der Autobahnmeisterei hängen. An dem Lkw entstand hierbei ein Sachschaden von zirka 10.000 Euro, an dem Fahrzeug der Autobahnmeisterei ein Schaden von mindestens 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell