Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.03.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Eppingen: 15.000 Sachschaden bei Unfall

Am Mittwochmittag kam es zu einem Unfalle mit hohem Sachschaden. Ein 28-Jähriger war gegen 12 Uhr mit seinem Pkw zwischen Eppingen und Richen unterwegs. Hierbei unterschritt er vermutlich den Sicherheitsabstand zu dem vorrausfahrenden Auto, woraufhin der 28-Jährige mit seinem Opel nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte, als der Wagen vor ihm nach rechts auf einen Feldweg einbog. Um einen Auffahrunfall zu verhindern wich der Mann nach links aus und streifte einen entgegenkommenden VW Kastenwagen. Nur durch die schnelle Reaktion des Transporterfahrers konnte ein Frontalzusammenstoß verhindert werden. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro.

Heilbronn: Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden

Rund 22.000 Euro Sachschaden entstand am Dienstagabend bei einem Unfall in Heilbronn. Gegen 17.45 Uhr befuhren ein 23-Jähriger mit seinem VW Golf und ein 46-Jähriger mit seinem Audi SQ5 hintereinander die Salzstraße. Als der Audi-Fahrer mit seinem Wagen nach links auf ein Firmengelände einbog, begann der 23-Jährige mit seinem Auto den Audi zu überholen. Beide Fahrzeuge kollidierten und es entstand hoher Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Wer der beiden Fahrer den Unfall verursacht hat, ist Bestandteil der Unfallermittlungen.

Heilbronn: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall in Heilbronn wurde am Mittwochnachmittag ein Motorradfahrer verletzt und es entstand zusätzlich noch hoher Sachschaden. Ein 43-Jähriger befuhr gegen 14 Uhr mit seinem Pkw die Theresienstraße. Auf Höhe der Alfred-Finkbeiner-Straße wollte er verbotswidrig nach links abbiegen. Hierbei übersah er offenbar den entgegenkommenden 62-Jährigen auf seinem Motorrad. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, wodurch der Kraftradfahrer über den Pkw hinweggeschleudert wurde. Bei dem Unfall wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Zudem entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Schwaigern: Trickdiebstahl - Zeugen gesucht

Auf dem Kundenparkplatz eines Supermarkts wurde am Mittwochvormittag einer Frau Geld aus der Brieftasche entwendet. Die 69-Jährige befand sich zwischen 10 Uhr und 11 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Heilbronner Straße in Schwaigern. Dort wurde die Dame von einem 35 bis 40 Jahre alten, circa 1,60 Meter großen und indisch aussehenden Mann angesprochen. Der Unbekannte wollte der Frau eine Obdachlosenzeitung verkaufen. Als die Frau dem Mann zwei Euro in die Hand drückte, verlangte er für die Zeitung mehr Geld. Als die Frau kurz abgelenkt war, nahm sich der Unbekannte mindestens einen Geldschein, der aus dem Geldbeutel herausragte, aus der Brieftasche. Anschließend rannte er mit seiner Beute in Richtung der Schwaigerner Innenstadt davon. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls und Personen die Angaben zu dem Täter machen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeiposten Leintal, Telefon 07138 810630, zu melden.

Leingarten: Zigarettenautomat versucht aufzubrechen - Zeugen gesucht

Unbekannte versuchten zwischen Samstag und Dienstag einen Zigarettenautomaten in Leigarten aufzubrechen. Die Täter begaben sich in dieser Zeit zu dem Automaten an der Ecke der Daimlerstraße und Benzstraße. Hier versuchten die Täter diesen aufzubrechen und verursachten dabei erhebliche Beschädigungen. Der Schaden wird auf mindestens 2.500 Euro geschätzt. Warum die Täter ihr Vorhaben nicht vollendeten, ist noch völlig unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können oder in diesem Beriech eine verdächtige Wahrnehmung machen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Leintal, Telefon 07138 810630, zu melden.

Bad Wimpfen: Roller und Fahrer gesucht

Ein Rollerfahrer flüchtete am frühen Donnerstagmorgen mit seinem Gefährt vor der Polizei. Gegen 3.30 Uhr war eine Polizeistreife im Beriech der Corneliastraße in Bad Wimpfen unterwegs. Hierbei beobachteten die Polizisten einen Roller, der ohne Licht unterwegs war. Als das Kraftrad und der Fahrer kontrolliert werden sollten, fuhr er davon. Während der Verfolgungsfahrt ignorierte der Fahrer die Anhaltesignale, das Blaulicht und Martinshorn des Polizeiwagens. Im Bereich des Lindenplatzes kam der Rollerfahrer beim Befahren des Gehwegs ins straucheln und stürzte. Dies irritierte ihn jedoch nicht. Er stieg wieder auf seinen Roller und fuhr weiter in Richtung des Neckars. Wegen den örtlichen Begebenheiten gelang dem Kraftradfahrer die Flucht. Nun sucht die Polizei nach dem Fahrer des schwarzen 50er-Rollers. Der Fahrer ist schlank, circa 1.70 Meter groß, trug einen schwarzen Helm und eine schwarze Jacke. Das Kraftrad ist nach dem Unfall auf der linken Seite beschädigt. Ebenfalls müsste sich der Fahrer bei dem Sturz verletzt haben. Zeugen, die Angaben zu dem Fahrer oder dem Roller machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

A81 bei Ilsfeld / Oedheim: Deutlich zu schnell gefahren

Am Dienstagvormittag war ein 52-Jähriger mit seinem Auto ziemlich rasant auf der Landstraße 1088 unterwegs. Gegen 10.45 Uhr befuhr der Mann mit seinem VW die Landstraße bei Oedheim aus Richtung Neuenstadt am Kocher kommend. Hierbei wurde die gefahrene Geschwindigkeit seines Wagens durch Polizeibeamte gemessen. Es stellte sich heraus, dass der 52-Jährige mit seinem Auto 117 Stundenkilometer bei erlaubten 70 Stundenkilometern unterwegs war. Der Mann muss nun mit einem Bußgeld, Punkten im Fahreignungsregister und einem Fahrverbot rechnen.

Eine Autofahrerin war am Mittwoch auf der Autobahn 81 viel zu schnell unterwegs. Die 32-Jährige befuhr mit ihrem Mercedes die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Mundelsheim und Ilsfeld. Hierbei überschritt die Frau die zulässige Höchstgeschwindigkeit um mehr als 70 Stundenkilometern. Die Frau muss nun auch mit einem Bußgeld, Punkten im Fahreignungsregister und einem Fahrverbot rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell