Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden Mountainbike - Zeugen gesucht

Herford (ots)

(jd) Ein 32-jähriger Herforder bemerkte am Sonntag (5.12.), gegen 17.00 Uhr das Fehlen seines Mountainbikes. Der Mann hatte sein Rad der Marke Prophete gegen 3.00 Uhr am Sonntag im Keller seines Wohnhauses in der Lübberstraße abgestellt und diesen entsprechend verschlossen. Als er am späten Nachmittag in den Keller zurückkehrte, fehlte von dem Mountainbike, das einen Wert von rund 1000 Euro hat, jede Spur. Zudem entwendeten der oder die bisher unbekannten Täter eine schwarze Rahmentasche, ebenfalls der Marke Prophete. Wie die Unbekannten in den Kellerraum gelangten, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet daher Zeugen, die im Verlaufe des Sonntags etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

