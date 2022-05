Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Versuchter Einbruch in Schuhgeschäft (07./09.05.2022)

VS-Villingen (ots)

Einbrecher haben im Zeitraum von Samstagabend, 18 Uhr, bis Montagmorgen, 10 Uhr, versucht die Eingangstür eines Schuhgeschäfts auf der Niedere Straße aufzuhebeln, was jedoch misslang. Die Höhe des entstandenen Schadens an der Tür ist bislang nicht bekannt. Personen, die im angegebenen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Geschäfts beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen, Tel. 07721 601-0, in Verbindung zu setzen.

