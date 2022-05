POL-KN: (Epfendorf, Lkrs. RW) Polizei muss Rind mit Gewehrschuss erlegen

Dornhan (ots) - In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte im Mühlweg in Dornhan drei Schachtdeckel entfernt und so für eine gefährliche Situation gesorgt. Ein Passant hatte dies am Sonntagmorgen kurz vor 3 Uhr entdeckt und die Polizei alarmiert. Eine Streife kam vor Ort und setzte die Deckel, die in der Nähe lagen, wieder auf die Schachtringe. Zum derzeitigen ...

mehr