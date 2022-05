Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan, Landkreis RW) Unbekannte entfernen mehrere Schachtdeckel

Dornhan (ots)

In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte im Mühlweg in Dornhan drei Schachtdeckel entfernt und so für eine gefährliche Situation gesorgt. Ein Passant hatte dies am Sonntagmorgen kurz vor 3 Uhr entdeckt und die Polizei alarmiert. Eine Streife kam vor Ort und setzte die Deckel, die in der Nähe lagen, wieder auf die Schachtringe. Zum derzeitigen Erkenntnisstand gab es wegen des Unfugs keine Zwischen- oder gar Unfälle. Die Polizei Oberndorf ermittelt nun aber wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet um Hinweise unter Telefon 07423 81010.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell