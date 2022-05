Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkrs. RW) Auto filmt Unfallbeschädigung

Sulz-Glatt (ots)

Relativ schnell hat die Polizei am Sonntag die Ursache für einen Schaden an einem geparkten Auto klären können. Die eingebauten serienmäßigen Kameras des Tesla, der von seinem Besitzer am Schlossplatz abgestellt war, nahmen gegen 16 Uhr ein Mädchen auf, das mit dem Fahrrad gegen das Fahrzeug stieß und einen Schaden in Höhe von rund 3000 Euro verursachte. Automatisch setzte das Auto danach eine Nachricht an den Besitzer ab, der dann die Beschädigung sofort der Polizei meldete. Die 12-Jährige Radlerin, die davon gefahren war, konnte aber anhand der Aufzeichnungen des Autos von den Beamten schnell ermittelt werden. Die Polizei nahm den Vorfall zu Protokoll und informierte die Eltern. Der Tesla-Besitzer und die in Frage kommenden Verursacher müssen sich nun um die Haftungsfrage und Schadensregulierung kümmern.

