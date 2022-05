Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Lkr. Konstanz) Autofahrerin übersieht Radfahrer (09.05.2022)

Allensbach (ots)

Eine Autofahrerin hat bei einem Unfall am Montagmorgen auf der Konstanzer Straße einen Radfahrer übersehen. Gegen 7.30 Uhr fuhr eine 67 Jahre alte Frau mit einem Mini auf der Konstanzer Straße in Richtung Konstanz. An der Einmündung zum Himmelreichweg bog die 67-Jährige nach links ab und stieß dabei mit einem auf dem Radschutzstreifen in Richtung Radolfzell fahrenden 49-jährigen Radler zusammen. Der Mann verletzte sich bei der Kollision leicht. Ein Rettungswagen wurde jedoch nicht benötigt. Die Höhe des an den Fahrzeugen entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

