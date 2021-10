Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Ladendieb bedroht Zeugen

Am Donnerstag nahm die Polizei einen 37-Jährigen in Ulm vorläufig fest.

Gegen 17.30 Uhr befand sich der 37-Jährige in einem Geschäft in der Frauenstraße. Ein Zeuge beobachtete den Mann, wie er mehrere Schnapsflaschen in seine Taschen steckte. Der Zeuge sprach den Mann. Der wurde daraufhin aggressiv und bedrohte ihn. Danach flüchtete der Ladendieb mit seiner Beute. Die zwischenzeitlich informierte Polizei fahndete nach dem 37-Jährigen. Den entdeckten die Polizisten auf dem Schulhof einer angrenzenden Schule und nahmen ihn vorläufig fest. Ein Alkomattest auf einem Polizeirevier ergab, dass der Mann stark alkoholisiert war.

