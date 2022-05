Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unbekannter wütet in einem Auto - Polizei erbittet Hinweise (06./ 07.05.2022)

Tuttlingen (ots)

Ein Unbekannter hat sich im Zeitraum von Freitagabend, 21 Uhr, bis Samstagmorgen, 7 Uhr, an den Bedienungseinrichtungen in einem in der Zeughausstraße geparkten Auto zu schaffen gemacht und einen Schaden von mehreren hundert Euro angerichtet. Der Täter verschaffte sich über die nicht verschlossene Fahrertür Zugang in den Innenraum des abgestellten grauen Ford Fusion und brach den Schalt- und den Lichthebel gewaltsam ab. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Tuttlingen unter Telefon 07461 941-0.

