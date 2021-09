Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Traktor

Zweibrücken (ots)

Am 25.09.2021 ereignete sich um ca. 10:15 Uhr in der Hochwaldstraße ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 74-jähriger Mann befuhr mit seinem Hyundai die Hochwaldstraße aus Richtung Wattweiler kommend in Richtung Mittelbach. Aufgrund herrschender Sonneneinstrahlung wurde er geblendet, sodass er einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Traktor mit Anhänger übersah und mit diesem kollidierte. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro. |PIZW

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell