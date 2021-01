Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Wohnungseinbruchdiebstahl

Reinsfeld (ots)

Am Donnerstag, dem 14.01.2021 im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr kam es in der Ahlbertstraße in 54421 Reinsfeld zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl. Zwei bisher unbekannte Täter flüchteten zu Fuß über eine Wiese hinter dem Haus. Im Bereich der Kreuzung Brühlstraße / Ahlbertstraße kletterten Sie über einen Zaun auf die Fahrbahn. Der weitere Fluchtweg ist unbekannt. Wenn jemand zur oben genannten Zeit in diesem Bereich Wahrnehmungen gemacht hat, die als Hinweis zur Aufklärung der Tat dienen können, bitten wir um Mitteilung an die Polizeiinspektion Hermeskeil 06503/91510 oder pihermeskeil@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hermeskeil



Telefon: 06503-91510

pihermeskeil@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell