Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht Wattweiler Straße

Zweibrücken (ots)

Zwischen dem 24.09.2021, 21:00 Uhr und dem 25.09.2021, 12:00 Uhr parkte eine 28-jährige Frau ihren weißen Toyota Yaris in der Wattweiler Straße in Richtung Wattweiler. Als sie am 25.09. zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie fest, dass der linke Außenspiegel beschädigt war. Der Verursacher, der bis jetzt noch nicht ermittelt werden konnte, entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 200 Euro zu kümmern. |PIZW

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell