Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Motorrad aus Tiefgarage entwendet - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt: (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Sonntag 19.00 und Montag 14.30 Uhr ein Motorrad im Wert von ca. 2000 Euro aus der Tiefgarage des Anwesens Neckarpromenade 9. Das Kraftrad der Marke Suzuki war vom Eigentümer gesichert und mit einer Plane abgedeckt auf einem Stellplatz in der öffentlich zugänglichen Tiefgarage abgestellt worden. Die Polizei hat die Ermittlungen nach dem unbekannten Dieb aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem Polizeirevier Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0, in Verbindung zu setzen.

