Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Mehrere geparkte Autos beschädigt - 40-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Mannheim (ots)

Ein 41-jähriger Mann wurde am Montagabend durch die Polizei festgenommen, nachdem er im Stadtteil Oststadt sieben geparkte Autos beschädigt hatte. Zeugen verständigten gegen 21 Uhr die Polizei, da sie eine Person beobachtet hatten, die zunächst die Ifflandstraße entlanglief, anschließend ihren Weg über die Collinistraße in die Renzstraße fortsetzte. Während des Weges schlug diese Person mit einer Holzlatte an sieben Fahrzeugen die Seiten- und Heckscheiben ein. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Im Rahmen einer sofortigen Fahndung konnte der 40-Jährige wenig später durch eine Polizeistreife noch in der Renzstraße angetroffen und festgenommen werden. Der Mann stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Zur Verhinderung weiterer Taten wurde der 40-Jährige in Gewahrsam genommen. Er wurde, nachdem er seinen Rausch ausgeschlafen hatte, wieder auf freien Fuß entlassen. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung in mehreren Fällen ermittelt.

