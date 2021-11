Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Verkehrsunfall - PKW liegt auf dem Dach; Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Am Montagmittag gegen 12 Uhr überschlug sich auf der Friedrich-Ebert-Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts ein Mercedes. Auf Höhe eines dortigen Einkaufsmarkts blieb der PKW auf dem Dach liegen. Der Verkehr wird auf Höhe der Eisenlohrstraße an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Im Rahmen der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Zur Unfallursache ist bislang noch nichts bekannt. Der Fahrer des Wagens ist nach derzeitigem Kenntnisstand wohlauf.

