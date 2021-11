Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl

Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter exhibitioniert sich am Strand auf der Kollerinsel - Polizei sucht Zeugen

Brühl / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Spaziergang am Strand auf der Kollerinsel fiel einer 46-jährigen Frau am Samstag gegen 16 Uhr ein Mann auf, der in der Nähe des Campingplatzes hinter einem Baum stand und an seinem entblößten Geschlechtsteil manipulierte. Nachdem sie den Unbekannten erblickt hatte, lief sie zügig davon und verständigte telefonisch die Polizei. Über das Aussehen des unbekannten Mannes konnte sie lediglich berichten, dass dieser dunkel gekleidet war und sein Gesicht mit einer dunklen Mütze und einem dunklen Schal fast vollständig bedeckt war. Eine eingeleitete polizeiliche Fahndung nach dem Unbekannten verlief negativ. Das Kriminalkommissariat in Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum dem Unbekannten geben können oder möglicherweise selbst durch das unsittliche Verhalten des Unbekannte betroffen waren, sich beim Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/714-4444, zu melden.

