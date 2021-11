Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211118-3: Einbrecher stahlen Zigaretten

Kerpen (ots)

Polizeihubschrauber im Einsatz

Die Polizei fahndet nach mindestens zwei unbekannten Personen. Ihnen wird vorgeworfen, in der Nacht zu Donnerstag (18. November) in eine Tankstelle an der Dürener Straße in Bergerhausen eingebrochen zu sein und Zigaretten entwendet zu haben.

Gegen 2.15 Uhr soll ein Zeuge (36) die Alarmanlage der Tankstelle wahrgenommen haben. Er sei zunächst von einem Fehlalarm ausgegangen. Plötzlich habe er jedoch zwei Unbekannte gesehen, die in Richtung der Felder und der Bundesstraße 477 davon gelaufen sein sollen. Die hinzugerufenen Polizisten, stellten fest, dass sich die Tatverdächtigen über den Hintereingang Zutritt zu der Tankstelle verschafft und die Vernebelungsanlage ausgelöst hatten. Aus dem Verkaufsraum erbeuteten sie Zigarettenpackungen und flohen. Die Polizisten leiteten eine Fahndung nach den Tatverdächtigen ein. Zur Unterstützung riefen sie die Besatzung eines Polizeihubschraubers hinzu. Die Feuerwehr lüftete das vernebelte Tankstellengebäude.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 fragen: Wer hat in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Tankstelle gesehen? Wer hat den Einbruch beobachtet oder kann Hinweise zur Identität der Personen geben? Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (akl)

