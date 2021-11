Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim - Neckarstadt: E-Bike entwendet - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt: (ots)

Ein Unbekannter entwendete am Samstag in der Zeit zwischen 0:00 Uhr und 2:00 Uhr in der Erlenstraße auf unbekannte Weise ein E-Bike im Wert von ca. 2700 Euro. Das Zweirad war mit einem Ring- und einem Faltschloß gegen Diebstahl gesichert. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt ermittelt wegen Diebstahls und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Telefon 0621/3301-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell