Polizei Hagen

POL-HA: Männer kleben Etiketten im Baumarkt um und gehen mit der Ware zur Selbstbedienungskasse

Hagen-Altenhagen (ots)

Der Ladendetektiv eines Baumarktes in Altenhagen beobachtete am Mittwochnachmittag (23.02.2022) zwei Männer dabei, wie sie Preisschilder von günstigeren Waren auf teurere Gegenstände klebten und damit zur Selbstbedienungskasse gingen. Gegen 17.00 Uhr bemerkte der 53-jährige Mitarbeiter des Geschäftes in der Eckeseyer Straße die beiden 27- und 37-jährigen Männer. Während er sie beobachtete, klebten sie die Etiketten von diversen Gegenständen um und gingen damit zur Selbstbedienungskasse. Die hinzugerufenen Polizeibeamten zeigen die Männer wegen des Betruges an. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell