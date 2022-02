Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannter Täter schlägt 27-Jährigem am Hauptbahnhof mit Stein gegen den Kopf

Hagen-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Täter schlug einem 27-jährigen Mann nach einer verbalen Auseinandersetzung am Mittwochabend (23.02.2022) am Hauptbahnhof mit einem Stein gegen den Kopf. Der Hagener hielt sich, gegen 20.00 Uhr, in einem Imbiss in der Straße Am Hauptbahnhof auf. Dort wurde er auf den Unbekannten aufmerksam und konnte beobachten, dass dieser versuchte, Betäubungsmittel zu verkaufen. Der 27-Jährige sprach den Mann darauf an und bat ihn, den Imbiss zu verlassen. Dabei entstand ein verbaler Streit, der sich vor das Geschäft verlagerte. Draußen hob der Unbekannte einen Stein vom Boden auf und schlug diesen gegen den Kopf des 27-Jährigen. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Den Polizeibeamten gegenüber konnte der Angreifer als circa 165 cm bis 170 cm groß und schlank beschrieben werden. Außerdem trug er eine Mütze. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Der 27-Jährige sagte, dass er keine ärztliche Untersuchung benötige. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen der gefährlichen Körperverletzung ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell