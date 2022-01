Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bahnhof-Reken - "Geisterradlerin" angefahren

Reken (ots)

Leichte Verletzungen zog sich am Dienstagmorgen eine 67 Jahre alte Pedelecfahrerin in Reken zu. Die Rekenerin war gegen 10.50 Uhr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf dem Radweg der Dorstener Straße unterwegs. Nach dem Passieren der Einmündung Dorstener Straße/Bahnhofstraße wollte sie nach links in die Bahnhofstraße abbiegen. Zuvor kollidierte sie jedoch mit einem abbiegenden Wagen eines 56 Jahre alten Rekeners und stürzte. Der Autofahrer wollte von der Bahnhofstraße nach rechts auf die Dorstener Straße abbiegen. Der Rettungsdienst brachte die Radfahrerin in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 1.200 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell