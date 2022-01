Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Autofahrerin sieht Pedelecfahrer zu spät

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen zog sich ein 46 Jahre alter Bocholter am Dienstagmorgen zu. Der Pedelecfahrer war gegen 09.40 Uhr auf der Weidenstraße unterwegs und wollte nach links in die Lowicker Straße abbiegen. Beim Abbiegen musste er stark bremsen, da eine Kollision mit dem Wagen einer 54 Jahre alten Bocholterin zu befürchten war. Dabei stürzte er zu Boden. Die Autofahrerin hatte die Lowicker Straße in Richtung Werther Straße befahren und den von rechts kommenden Radfahrer zu spät gesehen. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. An der Kreuzung gilt die Vorfahrtregel "Rechts-vor-links".

