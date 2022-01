Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Kollision mit Bus

Außenspiegel sichergestellt

Ahaus (ots)

Zwei stark demolierte Außenspiegel sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls auf der Wessumer Straße in Ahaus. Gegen 07.40 Uhr kamen sich zwischen dem Kreisverkehr "Stadtpark" und der Einmündung Bockhorn ein Sattelzug und ein Omnibus zu nahe. Nach der Kollision setzte der Fahrer des Busses seine Fahrt ohne angehalten zu haben in Richtung Wessum fort. Seinen Pflichten als Unfallbeteiligter kam er nicht nach. Einen auf der Straße liegenden Spiegel, mutmaßlich von dem Bus, stellten die Beamten sicher. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell