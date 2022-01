Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Autofahrt endet vor Baum

Südlohn (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein 58 Jahre alter Heidener bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen. Der Autofahrer war gegen 12.30 Uhr auf der Landesstraße 608 aus Richtung Stadtlohn kommend in Richtung Südlohn unterwegs. Wenige Kilometer vor der Ortslage Südlohn kam der Mann nach links von der Straße ab. Dort kollidierte er mit einem Baum. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 30.000 Euro. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen wurde die Landesstraße gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell