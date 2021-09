Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 09.09.2021:

Peine (ots)

Verkehrsteilnehmer unter Drogeneinfluss

Am 08.09.2021 stellten Beamte der Peiner Polizei gleich zwei Fahrzeugführer fest, die unter Drogeneinfluss gefahren sind. Gegen 13:50 Uhr fiel den Polizisten in Vechelde ein 19-jähriger Motorradfahrer auf. In der Kontrolle stellte sich dann heraus, dass er nicht nur unter Einfluss von Drogen stand, sondern neben weiteren Betäubungsmitteln auch ein verbotenes Einhandmesser bei sich trug. Den Fahrer erwarten nun gleich mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Gegen 16:50 Uhr stellten Beamte an der Ilseder Mühle einen 23-jährigen fest, der augenscheinlich ebenfalls unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Auch hier wurde ein Verfahren eingeleitet und nach der erfolgten Bluprobe die Weiterfahrt untersagt.

Uneinsichtiger Autofahrer

Nachdem ein 38-jähriger Ilseder in Vechelde einen gesperrten Bereich mit seinem Auto befahren wollte, wurde er von anwesenden Polizisten zunächst verwarnt und auf die Sperrung hingewiesen. Da er sich davon ungerührt zeigte und kurz darauf die Absperrung eigenhändig aus dem Weg räumte, um in den Bereich fahren zu können, wurde dann doch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell