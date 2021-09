Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Motorrad in der Stader Innenstadt entwendet

Stade (ots)

Bisher unbekannte Diebe haben in der Zeit von Dienstag auf Mittwoch zwischen 22:30 h und 11:00 h in der Stader Innenstadt in der Bungenstraße ein dort geparktes Motorrad entwendet.

Die KTM 690 hat das Kennzeichen STD-MX 91 und stellt einen Wert von ca. 10.000 Euro dar.

Hinweise auf den oder die Motorraddiebe und den Verbleib des Krades bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

