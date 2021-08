POL-STD: Schuljahresbeginn 2021/22

Polizeiinspektion Stade

Am Donnerstag, den 02.09.2021, enden in Niedersachsen die Sommerferien und schon zwei Tage später, am Samstag, den 04.09.2021, werden ca. 70.000 Erstklässler eingeschult.

Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass die sogenannten ABC-Schüler den Straßenverkehr anders wahrnehmen als wir Erwachsene und um besondere Vorsicht und Rücksichtnahme, nicht nur in den Bereichen der örtlichen Grundschulen, bitten.

Tipps zur Reduzierung von Unfallgefahren, sowie zum Schutz vor Straftaten, können Sie bei Bedarf bei unserem Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Stade in Form des Flyers "Schulwegsicherung" *erhalten.

Kontaktdaten: thomas.mehnen@polizei.niedersachsen.de, 04141/102-108 (AB)

Zudem erfolgt in den Tagen ab dem 02.09.2021 jeweils vor und nach Schulbeginn im Nahbereich verschiedener Grundschulen die Überwachung der Einhaltung der Verkehrsregeln durch Polizistinnen und Polizisten der hiesigen Polizeiinspektion.

