Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Kennzeichen ohne Siegel

Fahrer unter Drogeneinfluss

Rhede (ots)

Polizeibeamten waren am Dienstagmorgen die siegellosen Kennzeichen an einem Wagen in Rhede aufgefallen. Die Kontrolle brachte aber nicht nur den Verstoß gegen die Zulassungsordnung zu Tage: Der Fahrer stand augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel. Ein Drogentest schlug auf den Cannabiswirkstoff THC an. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um den Konsum verbotener Substanzen exakt nachweisen zu können. Die Weiterfahrt untersagten die Beamten. Nun folgen Ermittlungsverfahren.

