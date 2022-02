Polizei Hagen

POL-HA: PKW aufgebrochen

Hagen-Altenhagen (ots)

Unbekannte Täter brachen am Mittwochnachmittag (24.02.2022) einen PKW einer Baufirma in der Sedanstraße auf. Der 58-jährige Nutzer des Fahrzeugs gab gegenüber der alarmierten Polizei an, dass er den Wagen vom Typ Dacia innerhalb einer Baustelle abgestellt hat. Als er gegen 16.45 Uhr das Fahrzeug aufgeschlossen hat, stellte er den Verlust von zwei Taschen fest. Darin befanden sich diverse Ausweisdokumente, Bankkarten und etwas Bargeld. Zudem fielen den Tätern ein Handy, mehrere Schlüssel und eine Tankkarte in die Hände. Ein Laptop ließen sie unberührt. An dem PKW konnte keine Beschädigung festgestellt werden. Wie genau die Täter in das Fahrzeuginnere gelangen konnten, ist nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter der 02331 - 986 2066.(sch)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell