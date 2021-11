Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Autofahrer betrunken unterwegs

Ratzeburg (ots)

16. November 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 15.11.2021 - Ratzeburg

Am 15. November 2021 konnte eine Trunkenheitsfahrt nach Zeugenhinweisen in Ratzeburg beendet werden.

Nach bisherigem Erkenntnisstand meldeten Zeugen gegen 18:15 Uhr einen auffällig in Schlangenlinien fahrenden Toyota in der Ratzeburger Bahnhofsstraße. Auf dem Königsdamm konnten Beamte des Polizeirevieres Ratzeburg das Fahrzeug feststellen und wenig später in der Jägerstraße anhalten. Bei der 58-jährigen Fahrerin aus dem Ratzeburger Umland wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen vorläufigen Wert von 1,9 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Die 58- Jährige wird sich wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten müssen.

