Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211021-3: Wohnungseinbrecher hebelten Fenster auf

Frechen (ots)

Diebe erbeuteten Bargeld

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Wohnungseinbruch geben können. Die bislang unbekannten Tatverdächtigen haben am Mittwochnachmittag (20. Oktober) ein Fenster eines Einfamilienhauses am Starenweg in Königsdorf aufgehebelt.

In der Zeit von 14.08 Uhr bis 15.25 Uhr nutzten die Unbekannten die Gelegenheit in das Einfamilienhaus zu gelangen. Dort durchsuchten sie ersten Erkenntnissen zufolge das Keller-und Erdgeschoss. Bei dem Einbruch sollen die Diebe Bargeld in vierstelliger Höhe erbeutet haben.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mal an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (akl)

