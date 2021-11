Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Trunkenheitsfahrt durch aufmerksame Zeugen beendet

Ratzeburg (ots)

16. November 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 15.11.2021 - Lütau

Am 15. November 2021 beendeten aufmerksame Zeugen in Lütau eine Trunkenheitsfahrt.

Nach bisherigem Kenntnisstand meldeten Zeugen einen Ford Fiesta, der in auffälliger Fahrweise auf der Kreisstraße 70 von Basedow in Richtung Lütau geführt wurde. Die Fahrerin fuhr in starken Schlangenlinien, kam mehrfach auf die Gegenfahrbahn und auf den Grünstreifen, wo das Fahrzeug gegen einen Leitpfosten stieß. Als das Fahrzeug an der Kreuzung B 209/ K 70 verkehrsbedingt anhielt, reagierten die Zeugen schnell, gingen zu dem Pkw und nahmen den Fahrzeugschlüssel an sich, um eine Weiterfahrt zu verhindern. Kurz darauf erschienen auch die hinzugerufenen Beamten der Polizeistation Lauenburg. Die 49-jährige Fahrerin des Fords aus dem Lauenburger Umland war stark alkoholisiert, so dass sie sich nur mit Unterstützung der Beamten fortbewegen konnte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 2,45 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Die 49- Jährige wurde nach Abschluss der Maßnahmen in die Obhut ihrer Familie übergeben.

Sie wird sich wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten müssen.

