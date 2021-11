Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

15. November 2021 | Kreis Stormarn - 12.11.2021 - Ahrensburg

Vergangenen Freitagabend (12.11.2021) kam es zwischen 20.05 Uhr und 20.30 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Parkallee in Ahrensburg.

Nach bisherigem Erkenntnissen versuchten unbekannte Täter über einen Balkon ins Innere des Objektes zu gelangen. Das Vorhaben scheiterte, so dass die Einbrecher unverrichteter Dinge wieder verschwanden.

Kurze Zeit später kam es zu einem weiteren versuchten Einbruch im Bargenkoppelredder in Ahrensburg. Siehe Pressemitteilung unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43735/5072771

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen, prüft einen Tatzusammenhang und bittet Zeugen, die in der Tatnacht Verdächtiges bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 04102/809-0 zu melden.

