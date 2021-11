Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrskontrolle in Oststeinbek

Ratzeburg (ots)

11. November 2021 | Kreis Stormarn - 10.11.2021 - Oststeinbek

Am 11. November 2021, von 17:00 Uhr bis 23:00 Uhr führte Beamte der Polizei Glinde zusammen mit Beamten der Polizeiautobahn- und Bezirksreviere Bad Oldesloe und Ratzeburg, der Polizeistation Bargteheide eine Verkehrskontrolle in der Möllner Landstraße in Oststeinbek durch. Unterstützt wurden sie durch Mitarbeiter des Zolls und Kräfte des THW.

Bei der Kontrolle wurden ungefähr 140 Fahrzeuge kontrolliert. Neben diversen festgestellten Ordnungswidrigkeiten wurden auch einige Straftaten festgestellt. Dazu zählten neben vier Urkundenfälschungen, drei Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz auch vier Fahrten ohne Fahrerlaubnis. Bei elf Fahrzeugführern bestand der Verdacht des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss und bei einem Fahrer wurde im Rahmen eines freiwillig durchgeführten Atemalkoholtestes ein vorläufiger Wert von 1,15 Promille festgestellt. Es wurden Blutprobenentnahmen angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Ein Fahrzeugführer nahm während der Fahrt in die Kontrollstelle sein Mobiltelefon in die Hand, um zu Hause anzurufen, weil er sich verspäten wird. Hier mussten die Beamten eine Ordnungswidrigkeitenanzeigen fertigen.

