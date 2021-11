Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Wer kennt den Besitzer dieser Jacke? - Raub auf Tankstelle

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Am 04.11.2021, gegen 19.25 Uhr, gab es einen Raubüberfall auf eine Tankstelle in Delingsdorf. -Siehe hierzu die gemeinsame Medieninformation der Polizeidirektion Ratzeburg und Staatsanwaltschaft Lübeck vom 05.11.2021.-

Im Rahmen der Ermittlungen zu diesem Raub wurden am 06.11.2021 in der Friedensallee in Ahrensburg, ganz in der Nähe der Kreisberufsschule, Teile der mutmaßlichen Täterbekleidung festgestellt. U. a. ist die bereits beschriebene beige-gelbliche Steppjacke gefunden worden. (Siehe angehängte Fotos)

Da diese Jacke sowohl in Farbe als auch in Form einen hohen Wiedererkennungswert hat, bittet die Kriminalpolizei Ahrensburg nochmals um Mithilfe.

Wer kennt diese Jacke? Wer kann Hinweise zum ehemaligen Besitzer dieser Jacke geben?

Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102 / 809-0.

