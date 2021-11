Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

Am 06.11.2021, gegen 00.50 Uhr, kam es auf dem Gelände des TUS Hoisdorf, in der Oetjendorfer Landstraße in Hoisdorf, zu einer Auseinandersetzung bei der eine Person verletzt wurde.

Ein 20-jähriger Hamburger hatte zusammen mit zwei Freunden das Fußballspiel der 1. Herren Hoisdorf vs. Todesfelde angeschaut. Nach dem Spiel hatte man zusammen noch etwas getrunken. Hier geriet der 20-jährige mit einem ihm unbekannten Mann in einen zunächst verbalen Streit über den HSV und FC Bayern München. Im weiteren Verlauf schlug der Unbekannte dem 20-jährigen unvermittelt mit einer Bierflasche auf den Kopf. Dieser brach daraufhin für kurze Zeit bewusstlos zusammen. Der Täter entfernte sich in unbekannte Richtung. Der Geschädigte wurde durch den Schlag am Kopf verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 1,75 groß - Ca. 90 Kg - Dick - Kurze blonde Haare - Hohe Stirn

Er war bekleidet mit:

- Blauer Jeans - Schwarzen Sneakern - Dunkelblaue Winterjacke von Canada Goose (Kapuze mit Fellbesatz)

Die Polizeistation Großhansdorf hat die Ermittlungen aufgenommen und vermutet, dass der Täter unter den Fußballern des TUS Hoisdorf und aus Todesfelde bekannt sein könnte und sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Identität des Täters geben können.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Großhansdorf unter der Telefonnummer 04102 / 4565-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell